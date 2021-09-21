Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu 2019 yapımı Türk filmi Aman Reis Duymasın'ın seslendirmesi Oktay Kaynarca'ya ait. İşte senaryosu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'a ait olan Aman Reis Duymasın filmi hakkında merak edilenler...
AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunun yer aldığı komedi filmi Aman Reis Duymasın'ın çekimleri İstanbul ve Erdek'te gerçekleşti.
Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinin kadın - erkek bir tatile çıkması üzerine başlarına gelen olayları konu ediniyor.
AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ OYUNCULARI
Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli
Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı
Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli
Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere
Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere
Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı
Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli
Sevil Akı Saner: Emine İspirli
Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu
Ömer Kurt: Zafer
Bekir Çiçekdemir: Hüsnü
Sabahattin Yakut: Korhan
Berna Üçkaleler: Sibel
Ezgi Esma Kürklü:Gamze
Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli
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