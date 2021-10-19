Aman Reis Duymasın Filmi bu akşam ATV ekranlarında bir kez daha yayınlanacak. Aman Reis Duymasın konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği araştırılmaya başlandı. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanınan karakterlerin olduğu Aman Reis Duymasın filmi ile ilgili detaylar...
AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU
Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşıyorlar. Bu tatilde işler bir süre sonra çığırından çıkıyor ve ekip Hızır Reis'in yaşananları duymaması için büyük bir çabaya girişiyor.
AMAN REİS DUYMASIN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli
Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı
Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli
Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere
Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere
Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı
Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli
Sevil Akı Saner: Emine İspirli
Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu
Ömer Kurt: Zafer
Bekir Çiçekdemir: Hüsnü
Sabahattin Yakut: Korhan
Berna Üçkaleler: Sibel
Ezgi Esma Kürklü:Gamze
Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli
AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Aman Reis Duymasın filmin çekimleri İstanbul ve Erdek’te gerçekleştirildi.
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