Amanda Cerny'nin Türk bayraklı pozu dikkat çekti

Sosyal medyada zaman zaman ortaya çıkan akımlar, kullanıcıları geçmişe götürmeye devam ediyor. Son dönemde öne çıkan akımlardan biri de 2016'ya ait fotoğrafların paylaşılması oldu.

Bu nostaljik trende birçok ünlü isim katılırken, o isimler arasında ABD'li ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Amanda Cerny de yer aldı.

21.1 milyon takipçiye sahip sosyal medya hesabından 2016'ya ait fotoğrafları paylaşan Amanda Cerny’nin paylaşımları kısa sürede dikkat çekti.

Amanda Cerny, Türk bayrağıyla verdiği pozu paylaşarak gönderisine; "2016, çok yoğundu… İşte kısa bir geçmişe bakış" notunu düştü.