Amasra 1'e 738 milyon liralık teminat

Türkiye Sigorta, geçtiğimiz günlerde 135 milyar metreküplük gaz keşfi yapılan Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra 1 kuyusuna güvence sağladı. Nisan 2022 tarihine kadar geçerli olacak poliçe ile; yangın, patlama, deprem, enkaz kaldırma ve terör risklerine karşı 738 milyon TL teminat sağlandı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli; “Eylül ayındaki birleşmeyle birlikte Türkiye Sigorta olarak ilk poliçemizi, Tuna-1 kuyusu için yapmıştık. Ne mutlu bize ki, Tuna 1 kuyusu sonrasında sigorta güvencesi sunduğumuz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği Amasra 1 kuyusunda da doğal gaz keşfi yapıldı. Fatih Sondaj gemimizin aramaları sonrasında 135 milyar metreküp doğalgaz keşfi yapılan Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra 1 kuyusuna olası risklere karşı 738 milyon TL değerinde teminat sağlıyoruz. Türkiye'yi dünya enerji liginde daha da yukarı taşıyacak; kendi milli kaynaklarımızla enerji üretebilmemize katkı sağlayacak bu yeni keşfin tüm milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

135 MİLYAR METREKÜPLÜK REZERV BULUNDU

Kurumdan yapılan açıklamaya göre Türkiye Sigorta, Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfine gelecek yılın Nisan ayına kadar 738 milyon TL değerinde teminat sağladı. Atilla Benli, Amasra-1 kuyusundaki yeni keşifle birlikte bölgedeki toplam rezervin 540 milyar metreküpe ulaştığını ve bu durumun Türkiye'yi dünya enerji liginde daha da yukarı taşıyacağının; kendi milli kaynaklarımızla enerji üretebilmemize katkı sağlayacağının altını çizdi. Ülkemiz için böylesine önemli bir konuda yine Türkiye Sigorta olarak yer almaktan gururlu olduklarını belirten Benli; “Biz ülkemizin stratejik alanlardaki tüm yatırımlarına teminat vermeyi sürdüreceğiz. Bu, bizim için en öncelikli konulardan biri. Hem kapasitemizi hem gücümüzü arttırarak Türkiye’nin yerli ve milli duruşunda yerimizi alacağız. Türksat uyduları, Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemileri, Oruç Reis Gemisi ve Tuna 1 kuyusu teminatlarımızın ardından, ülkemiz için büyük bir müjde olan Amasra 1 kuyusuna da tüm gücümüzle destek olmaktan mutluyuz. Türkiye Sigorta ailesi olarak ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.