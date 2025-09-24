İlçenin Karadeniz'in sarp yamaçları ile denizin buluştuğu noktadaki konumu, ona eşsiz bir doğal liman yapısı kazandırmıştır. Amasra hangi ilde yer aldığı, yani Bartın'ın bir parçası olması, onun Batı Karadeniz'in en önemli turizm destinasyonlarından biri olarak gelişimini destekler. Ayrıca, Amasra konumu nedir sorusunun yanıtı, sadece coğrafi bir yer değil, aynı zamanda antik çağlardan beri denizciler ve tüccarlar için neden stratejik bir sığınak olduğunu da açıklamaktadır. Amasra'nın katmanlı tarihi ve bugünkü cazibesi hakkındaki tüm ayrıntıları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

AMASRA NEREDE?

Amasra nerede sorusunun coğrafi yanıtı, Türkiye'nin kuzeyinde, Batı Karadeniz kıyı şeridinde, Bartın il sınırları içerisinde yer aldığıdır. Amasra'nın coğrafi yapısı, onu Türkiye'de ve dünyada ender görülen bir konuma yerleştirir. İlçe, ana karaya tarihi bir kemer köprüyle (Kemere Köprüsü) bağlı olan bir yarımada ve eski bir ada olan Boztepe üzerine kurulmuştur. Bu özgün yapı, ilçenin iki yanında, biri Büyük Liman diğeri Küçük Liman olarak adlandırılan iki adet korunaklı doğal liman oluşturur. Etrafı yemyeşil ormanlarla kaplı yüksek tepelerle çevrili olan Amasra, deniz ile doğanın iç içe geçtiği, son derece pitoresk bir manzaraya sahiptir.

REKLAM AMASRA HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ İLDE? İdari olarak Amasra hangi şehirde ve Amasra hangi ilde sorularının net cevabı Bartın'dır. Amasra, 1991 yılında Zonguldak'tan ayrılarak il statüsü kazanan Bartın ilinin dört ilçesinden biridir. Bartın şehir merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Amasra, ilin en çok tanınan, tarihi ve turistik açıdan en gelişmiş ilçesidir. Bartın'ın turizm potansiyelinin neredeyse tamamını tek başına sırtlayan Amasra, sadece ilin değil, tüm Batı Karadeniz bölgesinin en önemli çekim merkezlerinden biridir. AMASRA HANGİ BÖLGEDE? Coğrafi olarak Amasra hangi bölgede sorusunun yanıtı Karadeniz Bölgesi'dir. Daha spesifik olarak, bölgenin Batı Karadeniz bölümünde yer alır. Bu bölüm, Küre Dağları gibi sarp ve ormanlık dağ silsilelerinin denize paralel uzandığı, kıyı şeridinin ise girintili çıkıntılı ve bol yeşillikli olduğu bir coğrafyadır. Amasra, bu bölgenin tüm karakteristik özelliklerini en güzel şekilde yansıtır. Yıl boyunca aldığı bol yağış sayesinde yemyeşil kalan doğası, denize dik inen yamaçları ve korunaklı limanları ile tipik bir Batı Karadeniz sahil kasabasıdır.

AMASRA KONUMU NEDİR? Amasra konumu nedir sorusu, ilçenin tarih boyunca neden bu kadar önemli bir yerleşim yeri olduğunu açıklar. Yaklaşık 41° kuzey enlemi ve 32° doğu boylamında yer alan Amasra'nın konumu, ona eşsiz bir doğal liman avantajı sunmuştur. Karadeniz'in hırçın dalgalarına karşı korunaklı olan Büyük Liman ve Küçük Liman, antik çağlardan itibaren gemiler için güvenli bir sığınak ve ticaret merkezi olmasını sağlamıştır. Bu stratejik liman konumu, İyonlar, Romalılar ve özellikle deniz ticaretinde uzmanlaşmış Cenevizliler gibi medeniyetlerin buraya yerleşmesini ve şehri geliştirmesini sağlamıştır. Günümüzde ise konumu, onu Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlere birkaç saatlik mesafede, popüler bir hafta sonu kaçış rotası yapmaktadır. "ÇEŞM-İ CİHAN": 3000 YILLIK BİR TARİH YOLCULUĞU Amasra'nın bugünkü cazibesi, yaklaşık 3000 yıllık zengin ve katmanlı tarihinden beslenir. Bilinen ilk adı Sesamos olan kent, İyon kolonizasyonu döneminde kurulmuştur. Antik Çağ'da en parlak dönemlerinden birini, Büyük İskender'in komutanlarından Lysimachos'un baldızı olan Pers soylusu Kraliçe Amastris döneminde yaşamıştır. M.Ö. 3. yüzyılda kenti yeniden kuran ve kendi adını ("Amastris") veren kraliçe, onu bir krallığın başkenti yapmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde de önemini koruyan kent, özellikle yol ve su yapılarıyla donatılmıştır. Amasra'nın tarihindeki bir diğer altın çağ ise 13. ve 15. yüzyıllar arasındaki Ceneviz dönemidir. Karadeniz'deki en önemli ticaret kolonilerinden biri haline gelen Amasra, bu dönemde zenginleşmiş ve kalesi bugünküne yakın şekliyle güçlendirilmiştir.