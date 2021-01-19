İHA

Amasya´nın Suluova ilçesine bağlı Kerimoğlu köyünde içme suyu kaynağı aramak için daha önce fidan dikimi gerçekleştirilen dağlık bölgeye çıkan köylüler killi toprak alanda yaptıkları kazıda fosil olduğunu tahmin ettikleri cisimle karşılaştı.

Köylülerin durumu haber vermesi üzerine, Amasya Müzesi görevlileri kemiklerin incelenmesi için çalışma başlattı. Mamut ya da file ait olduğu düşünülen fosillerin türlerinin tespiti için çalışma yapılacağı öğrenildi.

Kemiklerin günümüzden 7-10 milyon yıl önce yaşamış olan mamutların bacak kemiğine benzemesi üzerine çok heyecanlandıklarını anlatan köylülerden Mustafa Keten, “Fosilleşmiş bu kemiklerin mamuta ait olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten de bölgede birkaç alanda daha benzer fosillerin yer aldığını belirterek kapsamlı inceleme yapılmasının önemli olduğunu söyledi.