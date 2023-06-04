Amasya'da yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı



Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)-AMASYA'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar su ile kaplandı; bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde aniden bastıran ve 20 dakika süren sağanak nedeniyle bazı yollar su ile doldu. Sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını da su bastı. İhbar sonrası belediye ekipleri, su dolan adreslerde çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI

2023-06-04 17:44:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.