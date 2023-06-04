Amasya'da yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

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AMASYA'DA YOL TRAFİĞE KAPANDI

Amasya'da etkili olan şiddetli yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Amasya-Taşova D 100 karayolu su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı. Sağanak yağışın etkisiyle merkeze bağlı Kuzgeçe köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Sel sularıyla birlikte gelen çamur ve taş parçaları Amasya-Taşova Karayolunu ulaşıma kapattı. Balçık ve çamurla kapanan yolda ilerleyemeyen araçlar kuyruk oluşturdu. Karayolları ve DSİ ekipleri yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlattı. (DHA)Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Amasya / Taşova Şerife Serap KARA

2023-06-04 19:50:20



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