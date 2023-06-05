Amasya´da otomobil sel sularına kapıldı: 1 ölü, 1 kayıp (2)

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1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Amasya'da otomobille sel sularına kapılıp kaybolan 2 kişiden Murat Ekşi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin Zilal Şahin'i arama çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Amasya Şerif Serap KARA

2023-06-05 12:17:39



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