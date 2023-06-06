Amasya'daki selde kaybolan Zilal´i arama çalışmaları devam ediyor

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!



Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da, eşi ve arkadaşıyla piknik yaptıkları alanda, sel suyuna kapılan otomobildeki Zilal Şahin´i (30) arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Amasya Kızıl Kışlacık köyü yakınlarında, geçen pazar günü pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin çifti ile arkadaşları Murat Ekşi (38), aniden bastıran sağanakta ıslanmamak için 05 AAD 046 plakalı otomobillerine binerek, yağmurun dinmesi bekledi. Artan yağışla birlikte, otomobil sele kapıldı. Serkan Şahin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp, kurtuldu. Arkadaşı Murat Ekşi´nin ise dün cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, Sualtı Arama Kurtarma, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle Zilal Şahin´i arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şahin´in yakınları da çalışmaları takip edip, gelecek umutlu haberi bekliyor. Zilal Şahin'in, Yeni Sanayi Sitesi'nde oto elektrik işi yapan eşi Serkan Şahin ile çalıştığı öğrenildi. (DHA)FOTAĞRAFLIDHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Şerife Serap KARA

2023-06-06 13:19:54



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