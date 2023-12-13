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        Fotoğraf çekmek isterken kayalıklardan uçuruma yuvarlandı, askeri helikopterle kurtarıldı

        AMASYA'nın Suluova ilçesinde, fotoğraf çekmek isterken kayalıklardan uçuruma yuvarlanan Arif Özkunduz (47), askeri helikopterle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Özkunduz´un kolunda kırık olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 20:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 21:00
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        Fotoğraf çekmek isterken kayalıklardan uçuruma yuvarlandı, askeri helikopterle kurtarıldı
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        AMASYA'nın Suluova ilçesinde, fotoğraf çekmek isterken kayalıklardan uçuruma yuvarlanan Arif Özkunduz (47), askeri helikopterle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Özkunduz´un kolunda kırık olduğu tespit edildi.

        Amasya´nın Suluova ilçesi Oğulbağı köyü, Mindehor Deresi mevkisine arkadaşlarıyla birlikte gezmek için giden Arif Özkunduz, fotoğraf çekmek istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metreden uçuruma yuvarlandı. 

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerini tespit ettikleri yaralıya, yaya olarak ulaştı. Sedyeye bağlanan Özkunduz bulunduğu yerden çıkarılamayınca, bölgeye helikopter istendi. Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan askeri helikopter bölgeye ulaştı. Özkunduz, helikopterden sarkıtılan halatlı sedyeye bağlanıp yaralı yukarı çekildi.

        Helikopterle Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine götürülen Özkunduz, tedaviye alınırken, kolunda kırık olduğu tespit edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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