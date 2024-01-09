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        Hokey müsabakasında evlenme teklifi

        AMASYA´da düzenlenen Salon Hokeyi Kadınlar-Erkekler Süper Lig Play-Off müsabakasında Gaziantep Polis Gücü sporcusu Celal Aydın (26), aynı kulüpteki arkadaşı Meryem Oymak´a (26) evlilik teklif etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:42 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:45
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        Hokey müsabakasında evlenme teklifi
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        AMASYA´da düzenlenen Salon Hokeyi Kadınlar-Erkekler Süper Lig Play-Off müsabakasında Gaziantep Polis Gücü sporcusu Celal Aydın (26), aynı kulüpteki arkadaşı Meryem Oymak´a (26) evlilik teklif etti.

        Amasya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Salon Hokeyi Kadınlar-Erkekler Süper Lig Play-Off müsabakaları sonrası yapılan ödül töreninde Gaziantep Polis Gücü sporcusu Beden Eğitimi Öğretmeni Celal Aydın, aynı kulüpteki arkadaşı Beden Eğitimi Öğretmeni Meryem Oymak´a 'Benimle Evlenir misin Meryem' yazılı pankart ile  sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Oymak, Aydın´ın teklifine 'Evet' dedi.

        Play-Off müsabakalarında takım halinde 1´inci Gaziantep Polis Gücü, 2´nci Selçuklu Belediye Spor, 3´üncü Nizip Zeugma Spor Kulübü ve 4´üncü Kutlu Bey Eğitim Kurumları Amasya Gençlik ve Spor Kulübü sıralamada yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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