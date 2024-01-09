Hokey müsabakasında evlenme teklifi

AMASYA´da düzenlenen Salon Hokeyi Kadınlar-Erkekler Süper Lig Play-Off müsabakasında Gaziantep Polis Gücü sporcusu Celal Aydın (26), aynı kulüpteki arkadaşı Meryem Oymak´a (26) evlilik teklif etti.

Amasya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Salon Hokeyi Kadınlar-Erkekler Süper Lig Play-Off müsabakaları sonrası yapılan ödül töreninde Gaziantep Polis Gücü sporcusu Beden Eğitimi Öğretmeni Celal Aydın, aynı kulüpteki arkadaşı Beden Eğitimi Öğretmeni Meryem Oymak´a 'Benimle Evlenir misin Meryem' yazılı pankart ile sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Oymak, Aydın´ın teklifine 'Evet' dedi.

Play-Off müsabakalarında takım halinde 1´inci Gaziantep Polis Gücü, 2´nci Selçuklu Belediye Spor, 3´üncü Nizip Zeugma Spor Kulübü ve 4´üncü Kutlu Bey Eğitim Kurumları Amasya Gençlik ve Spor Kulübü sıralamada yer aldı.

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