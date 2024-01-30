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        Yabani kuşları yakalayıp satan şüpheliye operasyon

        AMASYA´nın Suluova ilçesinde yabani kuşları tuzak kurup yakalayarak internet üzerinden satışa çıkaran M.Ç., polis tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, evinde bulunan kuşlara ise el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:58 Güncelleme: 30.01.2024 - 18:00
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        Yabani kuşları yakalayıp satan şüpheliye operasyon
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        AMASYA´nın Suluova ilçesinde yabani kuşları tuzak kurup yakalayarak internet üzerinden satışa çıkaran M.Ç., polis tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, evinde bulunan kuşlara ise el konuldu.

        Suluova ilçesinde M.Ç.´nin yabani hayvan beslendiği ve internet üzerinden satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan koordineli çalışmanın ardından bugün şüphelinin Şeker Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. M.Ç.´nin evinde yapılan aramada 2 tavus kuşu, 2 yeşilbaş gövel ördeği, 2 angıt, 3 sülün ve 1 sincap kafesi ele geçirildi. Hayvanlar, rehabilitasyon ve doğaya salınma işlemleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. M.Ç. hakkında ise adli işlem başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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