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        Amasya'da asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti

        AMASYA'da asansör tamiri sırasında kapıya sıkışan Emre Büyük (29) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 22:24 Güncelleme: 29.07.2024 - 22:30
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        Amasya'da asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti
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        AMASYA’da asansör tamiri sırasında kapıya sıkışan Emre Büyük (29) hayatını kaybetti.

        Olay, bu akşam Gökmedrese Mahallesi, Atabey Sokakta bulunan 7 katlı Çiftçi Apartmanında meydana geldi. Apartman sakinleri bozulan asansör için tamirci çağırdı. Apartmana gelen teknik servis ekibi çalışma yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle asansör birden hareket etti. Bu sırada Emre Büyük isimli işçi, asansör kapısıyla duvar arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asansörle duvar arasında sıkışan işçi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Emre Büyük ambulansla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Büyük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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