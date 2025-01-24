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        Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:18 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:27
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        Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Amasya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Yaşar Ç. yönetimindeki 60 ADZ 227 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Boğazköy mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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