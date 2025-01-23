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        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 13:11 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:11
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        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        T.T. yönetimindeki 34 EHG 180 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Ulubel mevkiinde şarampole devrildi.

        Kazada otomobilde bulunan Ş.T. ve B.E.T. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü ile araçtaki E.E. ve Z.S.T. ise Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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