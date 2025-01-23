Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
T.T. yönetimindeki 34 EHG 180 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Ulubel mevkiinde şarampole devrildi.
Kazada otomobilde bulunan Ş.T. ve B.E.T. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile araçtaki E.E. ve Z.S.T. ise Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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