Kadınlar Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları Amasya'da başladı

Gaziantep Polisgücü ile Colowell Banker Egemen Ege Yıldızları takımlarının karşılaşmasıyla devam edecek organizasyon, 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, gazetecilere, şampiyonada sporcuları yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Umut ediyorum ki güzel başlayan organizasyonumuz güzel şekilde bitecek. Ligin birinci etabı çok centilmence kıyasıya mücadelelerle bitti. Final etabının da aynı şekilde güzel mücadele içinde, en önemlisi centilmence oynanacağı ve sonuçlanacağına inancım sonsuz." ifadesini kullandı.

İlk maçta Gaziantep Doruk ile Netpack Alanya Stars karşı karşıya geldi. Maçta Gaziantep ekibi, rakibini 4-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalar, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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