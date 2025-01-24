Kadınlar Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları Amasya'da başladı
Kadınlar Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları, 4 takımın katılımıyla Amasya'da start aldı.
Kadınlar Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları, 4 takımın katılımıyla Amasya'da start aldı.
Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalar, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlk maçta Gaziantep Doruk ile Netpack Alanya Stars karşı karşıya geldi. Maçta Gaziantep ekibi, rakibini 4-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, gazetecilere, şampiyonada sporcuları yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Umut ediyorum ki güzel başlayan organizasyonumuz güzel şekilde bitecek. Ligin birinci etabı çok centilmence kıyasıya mücadelelerle bitti. Final etabının da aynı şekilde güzel mücadele içinde, en önemlisi centilmence oynanacağı ve sonuçlanacağına inancım sonsuz." ifadesini kullandı.
Gaziantep Polisgücü ile Colowell Banker Egemen Ege Yıldızları takımlarının karşılaşmasıyla devam edecek organizasyon, 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.
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