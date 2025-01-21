Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da sis etkili oldu

        Amasya'nın Taşova ilçesinde yağmur sonrası etkili olan sisle güzel görüntüler oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 15:01 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da sis etkili oldu
        ABONE OL

        Amasya'nın Taşova ilçesinde yağmur sonrası etkili olan sisle güzel görüntüler oluştu.

        Yağışın ardından ortaya çıkan sis, bir süre sonra ilçe merkezinin üzerini kapladı.

        Sis, ilçenin yüksek kesimindeki Belevi Yaylası'ndan bakıldığında güzel görsel oluşturdu.

        Vatandaşlardan Bedrettin Oral, "Oluşan görüntü karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik, doğanın güzelliği büyüleyici. İzlemesi bile çok zevkli. Bu güzelliği görünce telefonu elime alıp birkaç kare fotoğraf ve video çektim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Hastane önünde çaresiz bekleyiş!
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        İşte olağan şüpheliler! Mutfak ve tatbikat soruları!
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Çarşafla kurtulmaya çalıştılar
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İsmail Kartal'ın yeni adresini duyurdular!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kiev 11'i!
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Yabancılar en çok nereden ev aldı?
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        Sadece bir kapıdan geçersen hayatta kalabilirsin!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Papa: Trump bunu yaparsa kara leke olur
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        Sanders'tan Trump'ın yemin törenindeki bu kareye tepki
        2'nci Pavlovic harekatı!
        2'nci Pavlovic harekatı!
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        "Onlar olmadan bir anlamı yok"
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        Mopaş Marketçilik halka açılıyor
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Suluova'da babalar ile oğulları futbol maçında birbiriyle karşılaştı
        Suluova'da babalar ile oğulları futbol maçında birbiriyle karşılaştı
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Amasya İl Kongresi'nde konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Amasya İl Kongresi'nde konuştu:
        Bakan Tunç: Terörsüz bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz
        Bakan Tunç: Terörsüz bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz
        AK Parti'li Kaya, partisinin Amasya İl Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti'li Kaya, partisinin Amasya İl Kongresi'nde konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Amasya Belediyesinde işten çıkarılan işçilerle görüştü
        Adalet Bakanı Tunç, Amasya Belediyesinde işten çıkarılan işçilerle görüştü
        Adalet Bakanı Tunç, Amasya'da ziyaretlerde bulundu
        Adalet Bakanı Tunç, Amasya'da ziyaretlerde bulundu