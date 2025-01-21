Amasya'da sis etkili oldu

Vatandaşlardan Bedrettin Oral, "Oluşan görüntü karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik, doğanın güzelliği büyüleyici. İzlemesi bile çok zevkli. Bu güzelliği görünce telefonu elime alıp birkaç kare fotoğraf ve video çektim." dedi.

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