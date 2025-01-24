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        Amasya Valisi Bakan'dan Çambükü köyüne ziyaret

        Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:24 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:44
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        Amasya Valisi Bakan'dan Çambükü köyüne ziyaret
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        Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünü ziyaret etti.

        Vali Bakan, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

        Bakan, köylere yapılan hizmeti önemsedikleri, ilgili kurumlarla en üst düzeyde hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

        Çambükü köyüne yapılacak organize sanayi bölgesi (OSB) için planlanan alanda sadece hazineye ait yerlerin kaldığını anlatan Bakan, "Şu anki yer vatandaşımıza ait olan yer değil, devletin kendine ait olan yerdir. Bizler sizlerin cezalandırılmanıza yönelik hiçbir çalışma yapmayız. Bizler de mahkemenin vereceği kararı bekliyoruz, mahkeme ne karar verirse onu uygulayacağız. Köylerimizde tarım ve hayvancılığın yanı sıra sanayi üretiminin de olmasını istiyoruz. Sizlerin haklarını korunması için çalışıyoruz. Çocuklarımız hızla büyüyor ve iş talebinde bulunuyor, çocuklarımız gurbette değil, kendi memleketlerinde hem bu iş yerlerinde çalışsın hem de köydeki işlerini yapsınlar." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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