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        Yaptıkları yöresel ürünler beğenilen anne ile kızı bileziklerini satarak iş yeri açtı

        CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde evlerinde yaptıkları yöresel ürünler beğenilen anne Bedriye Aykut ile kızı Ayşe Gürler, bileziklerini bozdurarak yöresel ürünler üzerine iş yeri açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:39 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:39
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        Yaptıkları yöresel ürünler beğenilen anne ile kızı bileziklerini satarak iş yeri açtı
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        CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde evlerinde yaptıkları yöresel ürünler beğenilen anne Bedriye Aykut ile kızı Ayşe Gürler, bileziklerini bozdurarak yöresel ürünler üzerine iş yeri açtı.

        Merzifon'da yaşayan 62 yaşındaki Bedriye Aykut ile 39 yaşındaki kızı Ayşe Gürler, evlerinde yaptıkları yöresel ürünler beğenilince becerilerini ticari olarak değerlendirmeye karar verdi.

        Altın bileziklerini bozdurarak 6 ay önce Bahçelievler Mahallesi'nde yöresel ürünler üzerine iş yeri açan anne ile kızı, burada 4 kadına da istihdam sağlıyor.

        İş yerlerinde kurabiye, pasta, çörek, dolma gibi yöresel ürünler yapan Aykut ile kızı Gürler, ürünlerini sosyal medya aracılığıyla Merzifon'un yanı sıra ülke genelinden talep edenlere gönderiyor.

        Bedriye Aykut, AA muhabirine, girişimcilik serüveninin evlerine misafirliğe gelen komşuları ile akrabalarına yaptığı hamur işlerinin çok beğenilmesiyle başladığını söyledi.

        Kızıyla açtığı iş yerinde kısa sürede başka kadınlara da istihdam kapısı araladıklarını belirten Aykut, "Kızımla altınlarımızı bozarak bu iş yerini açtık. Börek, çörek, açma, kurabiye, gözleme gibi ürünler yapıyoruz. Müşterilerimiz çok memnun. Herkes bu işi yapabilir, yeter ki isteyelim." dedi.

        - Hedefleri Ankara'da şube açmak

        Ayşe Gürler ise iş yerini açmadan önce ev hanımı olduğunu, annesiyle bir gün mesai arkadaşı olabileceğini hiç düşünmediğini dile getirdi.

        Müşterilerinin beğenisine sundukları ürünlerin evde yapılan ürünlerden hiçbir farkı bulunmadığını vurgulayan Gürler, "Annemle evde yaptığımız yemekler, börekler, tatlılar herkes tarafından beğenilince böyle bir girişimde bulunduk. Kısa sürede ürünlerimiz çok beğenildi. Yaptığımız tüm ürünler doğal. Tamamen annelerimizin evlerde yaptığı gibi. Tüm Türkiye'ye kargo yapıyoruz. Yurt dışına dahi sipariş gönderdik." ifadesini kullandı.

        İş yeri açmak isteyenlere hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye eden Gürler, "Biz hayallerimizi gerçekleştirmek için altınlarımızı bozduk. Bu işe inandık, inanmaya da devam ediyoruz. İstersek başaramayacağımız bir şey yok." diye konuştu.

        Gürler, Ankara'da şube açarak hem yöresel lezzetleri geleceğe aktarmayı hem de daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedeflerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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