Şehit eşi, üniversite okuyan kızına ev kiralamak isterken 54 bin TL dolandırıldı

AMASYA’da şehit eşi Neslihan Ay (45) üniversitede okuyan kızına ev kiralamak isterken dolandırıcılara 54 bin TL’sini kaptırdı.

Ellibeşevler Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi’nde yaşayan şehit polis eşi 2 çocuk annesi Neslihan Ay, Ankara'da üniversite okuyacak olan kızına ev kiralamak isterken dolandırıcıların tuzağına düştü. Aynı zamanda Amasya Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı da olan Neslihan Ay, bir emlak sitesi üzerinden bulduğu daireyi kiralamak istedi. Ev sahibinin damadı olduğunu söyleyen bir kişiyle telefonda görüşen Ay, şüphelinin eşinin de Amasyalı olması ve kentle ilgili konuşmaları üzerine evi kiralamaya ikna oldu. Ay, daire için kira bedeli 18 bin liraya anlaştı. Ay, 36 bin lira depozito, 18 bin lira da kira olmak üzere 54 bin lirayı iki parça halinde şüphelinin verdiği hesaba gönderdi. Ev için tekrar arayan dolandırıcı bu kez de 6 aylık kira bedelini göndermesini istedi. Buna itiraz eden Neslihan Ay, bir süre sonra bu kişinin telefonuna ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polise giderek şikayetçi oldu.