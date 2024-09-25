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        Şehit eşi, üniversite okuyan kızına ev kiralamak isterken 54 bin TL dolandırıldı

        AMASYA'da şehit eşi Neslihan Ay (45) üniversitede okuyan kızına ev kiralamak isterken dolandırıcılara 54 bin TL'sini kaptırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:43 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:45
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        Şehit eşi, üniversite okuyan kızına ev kiralamak isterken 54 bin TL dolandırıldı
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        AMASYA’da şehit eşi Neslihan Ay (45) üniversitede okuyan kızına ev kiralamak isterken dolandırıcılara 54 bin TL’sini kaptırdı.

        Ellibeşevler Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi’nde yaşayan şehit polis eşi 2 çocuk annesi Neslihan Ay, Ankara'da üniversite okuyacak olan kızına ev kiralamak isterken dolandırıcıların tuzağına düştü. Aynı zamanda Amasya Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı da olan Neslihan Ay, bir emlak sitesi üzerinden bulduğu daireyi kiralamak istedi. Ev sahibinin damadı olduğunu söyleyen bir kişiyle telefonda görüşen Ay, şüphelinin eşinin de Amasyalı olması ve kentle ilgili konuşmaları üzerine evi kiralamaya ikna oldu. Ay, daire için kira bedeli 18 bin liraya anlaştı. Ay, 36 bin lira depozito, 18 bin lira da kira olmak üzere 54 bin lirayı iki parça halinde şüphelinin verdiği hesaba gönderdi. Ev için tekrar arayan dolandırıcı bu kez de 6 aylık kira bedelini göndermesini istedi. Buna itiraz eden Neslihan Ay, bir süre sonra bu kişinin telefonuna ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polise giderek şikayetçi oldu.

        Kızına ev kiralamak isterken 54 bin lira dolandırılan Neslihan Ay, “Üniversiteye giden kızım için bir kiralık ev bakıyordum. Güvenli bir yer olsun istediğimiz için bir emlak sitesinden kiralık daire araştırmasına girdik. Hem güvenebileceğimiz hem tek kalabileceği bir yer olsun diye araştırırken, sitede bulduğumuz bir ilanı aradık. Ev güzel, konumu iyi. Çocuğun ulaşımına, okuluna yakın deyip emlakçıyla görüştük. Ben kendisiyle görüştüm İBAN numarasını bana gönderdi. O İBAN numarasına bende ödemeyi yaptım. Akabinde tekrar beni aradı. 2 aylık kira bedeli istedi. Onun ödemesini de yaptım. Toplamda 54 bin lira gönderdim. Ben ödemeyi yaptıktan sonra ertesi gün bir daha aradı. Dedi ki 'Abla benim içim rahat etmedi, kayınbiraderimle görüştüm bin lira da o indirim yaptı' dedi. 'Hani eğer gönderebilme imkanın varsa 6 aylık gönderebilir misin' dedi. '6 aylık beni zorlar' dedim. Bize salı günü evi görmeye gelmemizi söyledi. Ben de Ankara'daki tanıdıklara adresi verip eve gidip bakmalarını söyledim. Tanıdıklar evin bulunduğu adrese gitti. Telefonlar açılmıyor, orada öyle bir bina yok. Öyle bir ev yok. Şikayetçi oldum. Siber suçlara başvurumu yaptım. Polisler bu kişinin birçok kaydının bulunduğu, yakalama kararının olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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