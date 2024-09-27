Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlıkla ilgili iyi hizmet sunan sayılı ülkelerden (2)

‘SOSYALMEDYADAKİ ASILSIZ İDDİALARI ANLAMLANDIRAMIYORUZ’

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Amasya’ya geldi. İlk olarak Amasya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Amasya'nın Türk tıp tarihindeki önemine dikkat çekerek özellikle Sabuncuoğlu Şerefeddin'in 1400'lerde yazdığı ilk cerrahi atlas ve teknik kitabıyla Türk tıbbına katkı sağladığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, gençlerin tıp tarihini öğrenmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ‘Konya'da Suriyelilere özel bir kadın doğum ve çocuk hastanesi yapılacağı’ yönündeki iddiaları yalanlayarak, bu tür yanlış bilgilerin neden yayıldığını anlayamadığını belirtti. Memişoğlu, “Özellikle sosyal medyada 5-6 sene evvel o günkü şartlara göre söylenmiş birkaç kelimeyi dezenformasyon şeklinde yayan arkadaşlarımızın ne düşünceyle bunu yaptıklarını anlamış değilim. Bizler misafirlerimize her türlü hizmeti sunarız. Ancak bu tür yanlış bilgilerin kasıtlı olarak yayıldığını düşünüyoruz ve bunu anlamlandırmakta zorlanıyoruz” dedi.