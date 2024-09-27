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        Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlıkla ilgili iyi hizmet sunan sayılı ülkelerden (3)

        İLKDERS SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDANSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, valilik ziyaretinin ardından Amasya Üniversitesi 2024- 2025 Akademik Yılı'nın ilk dersini verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 20:59 Güncelleme: 27.09.2024 - 21:05
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        Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlıkla ilgili iyi hizmet sunan sayılı ülkelerden (3)
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        İLKDERS SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, valilik ziyaretinin ardından Amasya Üniversitesi 2024- 2025 Akademik Yılı’nın ilk dersini verdi. Bakan Memişoğlu, Amasya’nın bilim ve sağlık alanındaki merkez konumuna dikkat çekerek ilk dersinde, "Amasya, sağlık camiası için çok şey ifade ediyor. İlk Türkçe tıp cerrahi kitabımızın yazıldığı yer burasıdır. Sabuncuoğlu Şerafeddin, sağlık camiasında herkesin bilmesi gereken bir isimdir. Onun eserlerinde birçok teknik anlatılmıştır. 17. yüzyılda mikroorganizmanın düşünüldüğünü, 19. yüzyılda ise tanımlandığını biliyoruz. Ancak Sabuncuoğlu’nu okursanız, ameliyat sırasında aseptik ve septik standartların uygulandığını göreceksiniz. El aletlerinin nasıl tasarlandığını da öğrenirsiniz. Medeniyetimizin sağlıkla ilgili 1308 yılında Amasya’da hastane kurulduğunu ve burada birçok insanın eğitim aldığını unutmamalıyız. Bazen tarihimiz unutuluyor ya da unutturuluyor. Avicevna’yı Avrupalılar söyler, biz İbn-i Sina’yı biliyor ve söylüyoruz. İbn-i Sina’yı, Avicenna olarak söyleyen bugün tıbbın sahibiymiş gibi bir hava içerisindeler. Biz bu konuda geri kaldık. Neden çünkü çalışmazsan, üretmezsen geri kalırsın. Onun için bu merkez ve üniversiteler sizler özellikle genç nesil bilmek zorundasınız, üretmek zorundasınız" diye konuştu.

        'BİLİM ÜRETMEK VE İNSANLARA HİZMET ETMEK İÇİN ÇABALAYIN'

        Bakan Memişoğlu, üniversite akademik açılışının ardından Üniversite Tıp Fakültesinin morfoloji binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Açılışta öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Bakan Memişoğlu, Amasya’nın tıp tarihinin ve tıp etiğinin merkezi olduğunu belirterek, "Hekimlerin en önemli özelliklerinden biri başkalarının derdiyle dertlenmektir. Bizler, insanların dertlerini dert edinip, onlara iyilik yapmak için eğitim görüyoruz. Beyaz önlük sadece bir giysi değil, hizmetin ve temizliğin simgesidir. Sizler geleceğin sağlık temsilcileri olacaksınız. Sağlık alanında lider ülkelerden biriyiz, fakat bu başarıyı sürdürebilmek için daha çok çalışmalısınız. Bilim üretmek ve insanlara hizmet etmek için çabalayın. İnsanlara derman olmaya çalışmak, bir hekimin en büyük mutluluğudur" ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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