Bakan Memişoğlu: Türkiye sağlıkla ilgili iyi hizmet sunan sayılı ülkelerden (3)

İLKDERS SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, valilik ziyaretinin ardından Amasya Üniversitesi 2024- 2025 Akademik Yılı’nın ilk dersini verdi. Bakan Memişoğlu, Amasya’nın bilim ve sağlık alanındaki merkez konumuna dikkat çekerek ilk dersinde, "Amasya, sağlık camiası için çok şey ifade ediyor. İlk Türkçe tıp cerrahi kitabımızın yazıldığı yer burasıdır. Sabuncuoğlu Şerafeddin, sağlık camiasında herkesin bilmesi gereken bir isimdir. Onun eserlerinde birçok teknik anlatılmıştır. 17. yüzyılda mikroorganizmanın düşünüldüğünü, 19. yüzyılda ise tanımlandığını biliyoruz. Ancak Sabuncuoğlu’nu okursanız, ameliyat sırasında aseptik ve septik standartların uygulandığını göreceksiniz. El aletlerinin nasıl tasarlandığını da öğrenirsiniz. Medeniyetimizin sağlıkla ilgili 1308 yılında Amasya’da hastane kurulduğunu ve burada birçok insanın eğitim aldığını unutmamalıyız. Bazen tarihimiz unutuluyor ya da unutturuluyor. Avicevna’yı Avrupalılar söyler, biz İbn-i Sina’yı biliyor ve söylüyoruz. İbn-i Sina’yı, Avicenna olarak söyleyen bugün tıbbın sahibiymiş gibi bir hava içerisindeler. Biz bu konuda geri kaldık. Neden çünkü çalışmazsan, üretmezsen geri kalırsın. Onun için bu merkez ve üniversiteler sizler özellikle genç nesil bilmek zorundasınız, üretmek zorundasınız" diye konuştu.