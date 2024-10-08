Amasya'ya Polonyalı gelin

AMASYALI Ozan Akpınar (38) ile 2 yıl önce internette tanışıp, sevgili olduğu Polonyalı Katarzyna Anna Wıtwıccy (38), Türk geleneklerine göre yapılan düğünle evlendi.

Endüstri Mühendisi Ozan Akpınar, internetten tanıştığı Polonyalı Katarzyna Anna Wıtwıccy ile Amasya'da dün nikah masasına oturdu. Bir otelde gerçekleşen törende, çiftin nikahını Belediye Başkanı Turgay Sevindi kıydı. Eşinin binlerce kilometre uzaktan Amasya'ya gelin geldiğini söyleyen Ozan Akpınar, "Katarzyna ile internette tanıştık ve evlenmeye karar verdik. Yaklaşık iki yıl uzaktan ilişkimiz oldu. Vize durumlarından Polonya'ya gidemedim ama kendisi Türkiye'ye birçok kez geldi. Ailemle tanışması biraz zor oldu. Ailemle ilk başka görüntülü konuşma ile tanıştırdım. Daha sonrasında ben onun ailesiyle görüntülü olarak konuştum, tanıştık. Düğünümüz güzel, keyifliydi ve eğlenceli geçti. Kına gecesi onların adetinde olan bir durum değildi. Kendisine kına görüntülerini daha önce gösterip, anlattım ve hoşuna gitti. Kına gecemizde eline kınasını da yaktık. Bir sonraki gün de Türk örf ve adetlerine göre düğünümüzü gerçekleştirdik. Amasya ve Türkiye'yi çok sevdi. İlk defa da Amasya'da ezan dinlediğini ve çok sevdiğini ayrıca ezan sesinin kendisini etkilediğini farklı hissettirdiğini söylüyor" dedi.