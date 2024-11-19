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        Amasya'da özel düzenek kurulu arı kovanı yüklü kamyonette 4 kaçak göçmen yakalandı

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde polisin yol kontrolünde durdurduğu arı kovanı yüklü kamyonetin kasasında özel düzenekli bölmede yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 18:41 Güncelleme: 19.11.2024 - 18:45
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        Amasya'da özel düzenek kurulu arı kovanı yüklü kamyonette 4 kaçak göçmen yakalandı
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        AMASYA’nın Merzifon ilçesinde polisin yol kontrolünde durdurduğu arı kovanı yüklü kamyonetin kasasında özel düzenekli bölmede yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Organizatör şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

        Ardahan’dan aldıkları 4 kaçak göçmeni batı illerine taşıyan T.Y (44) yönetimindeki özel düzenek kurulu arı kovanı yüklü kamyonet Merzifon ilçesinde polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamyonette yapılan aramada özel düzenekli bölmede yaşları 18 ile 30 arasında değişen 4 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü T.Y ve yanında bulunan G.O (34) gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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