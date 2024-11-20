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        Kamyonette kaçak göçmen taşıyan 2 şüpheli tutuklandı

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde durdurulan arı yüklü kamyonette kaçak göçmen taşıdığı belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:44 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:50
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        Kamyonette kaçak göçmen taşıyan 2 şüpheli tutuklandı
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        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde durdurulan arı yüklü kamyonette kaçak göçmen taşıdığı belirlenen 2 şüpheli, tutuklandı.

        Ardahan'dan aldıkları 4 kaçak göçmeni batı illerine taşıyan Telat Yılmaz (44) yönetimindeki arı kovanı yüklü kamyonet, dün Merzifon ilçesinde polis uygulama noktasında durduruldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamyonette yapılan aramada; özel düzenekli bölmede yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 4 göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü Telat Yılmaz ve yanındaki arkadaşı Gökhan Orak (34), gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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