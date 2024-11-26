Amasya'da taşımalı eğitime 'kar' engeli

Amasya’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Amasya Valiliği, taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle; İlimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden faydalanan öğrencilerimiz için 26 Kasım Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir” denildi.

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