Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da taşımalı eğitime 'kar' engeli

        AMASYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 08:51 Güncelleme: 26.11.2024 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da taşımalı eğitime 'kar' engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA’da etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Amasya’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Amasya Valiliği, taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle; İlimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden faydalanan öğrencilerimiz için 26 Kasım Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Trump'tan Meksika, Kanada ve Çin'e ek tarife
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Güne kahveyle mi yoksa çayla mı başlamalıyız?
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Erkekleri tövbe ettiren trend!
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Musk TV kanalı mı alacak?
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Kahverengi gürültüyle mışıl mışıl uyku
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        NATO: İşletmeler savaş senaryosuna hazırlıklı olmalı
        NATO: İşletmeler savaş senaryosuna hazırlıklı olmalı
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması

        Benzer Haberler

        Amasya'da uyuşturucuya 3 tutuklama
        Amasya'da uyuşturucuya 3 tutuklama
        Amasya'da kadına yönelik şiddete karşı "mor mendil ve ayakkabılı" protesto...
        Amasya'da kadına yönelik şiddete karşı "mor mendil ve ayakkabılı" protesto...
        Taşova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Taşova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Ablasına özenerek başladığı bestemşe oyununda 6 yaşında dünya ikincisi oldu
        Ablasına özenerek başladığı bestemşe oyununda 6 yaşında dünya ikincisi oldu
        Amasya'da 107 köy yolu kapandı
        Amasya'da 107 köy yolu kapandı
        Amasya'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Amasya'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı