Şehit Teğmen Dağlı'nın cenazesi Merzifon'a getirildi

Bekar olan şehit Tunahan Dağlı’nın cenazesinde, kız kardeşini ziyarete gittiği Bursa’da öğrenip dönen annesi Fatma Dağlı ve 2 kardeşinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Şehidin kız kardeşi, Teğmen Dağlı’nın şapkasını eline alıp ağladı. Merzifon'da askeri törenle karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda askeri uçaktan indirilip cenaze aracına alındı ve dua edildi.

ISPARTA’da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı'nın (24) cenazesini taşıyan uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na iniş yaptı. Törenle karşılanan şehidin cenazesi, memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesine götürülmek üzere kara yoluyla yola çıkarıldı.

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