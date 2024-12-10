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        Şehit Teğmen Dağlı'nın cenazesi Merzifon'a getirildi

        ISPARTA'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı'nın (24) cenazesini taşıyan uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na iniş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:25 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:30
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        Şehit Teğmen Dağlı'nın cenazesi Merzifon'a getirildi
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        ISPARTA’da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı'nın (24) cenazesini taşıyan uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na iniş yaptı. Törenle karşılanan şehidin cenazesi, memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesine götürülmek üzere kara yoluyla yola çıkarıldı.

        Şehit Teğmen Tunahan Dağlı’nın cenazesi, Isparta’da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı’na getirildi. Buradaki karşılama törenine Amasya Valisi Önder Bakan, Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve şehidin yakınları katıldı.

        Bekar olan şehit Tunahan Dağlı’nın cenazesinde, kız kardeşini ziyarete gittiği Bursa’da öğrenip dönen annesi Fatma Dağlı ve 2 kardeşinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Şehidin kız kardeşi, Teğmen Dağlı’nın şapkasını eline alıp ağladı. Merzifon'da askeri törenle karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda askeri uçaktan indirilip cenaze aracına alındı ve dua edildi.

        Şehidin cenazesi, memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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