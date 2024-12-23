Amasya'da çarpışan iki otomobilden birinin yandığı kaza kamerada; 2 yaralı

AMASYA’da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden birisi alev alev yandı. Kaza anı ve otomobilin alev alması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün çevreyolu bağlantı noktası Yağmur köyü kavşağında meydana geldi. Ege Çınar Çelebi (40) yönetimindeki 05 ADC 197 plaka otomobil, Osman Balcı yönetimindeki 05 LH 650 plaka otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Ege Çınar Çelebi’nin kullandığı otomobil yoldan çıkıp alev aldı. Kazada yaralanan Ege Çınar Çelebi ve yanında bulunan Öykü Sıla Köktepe (32) çevreden geçen sürücülerin yardımı ile araçtan çıkartıldı.