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        Amasya'da çarpışan iki otomobilden birinin yandığı kaza kamerada; 2 yaralı

        AMASYA'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 20:12 Güncelleme: 23.12.2024 - 20:15
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        Amasya'da çarpışan iki otomobilden birinin yandığı kaza kamerada; 2 yaralı
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        AMASYA’da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden birisi alev alev yandı. Kaza anı ve otomobilin alev alması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, bugün çevreyolu bağlantı noktası Yağmur köyü kavşağında meydana geldi. Ege Çınar Çelebi (40) yönetimindeki 05 ADC 197 plaka otomobil, Osman Balcı yönetimindeki 05 LH 650 plaka otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Ege Çınar Çelebi’nin kullandığı otomobil yoldan çıkıp alev aldı. Kazada yaralanan Ege Çınar Çelebi ve yanında bulunan Öykü Sıla Köktepe (32) çevreden geçen sürücülerin yardımı ile araçtan çıkartıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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