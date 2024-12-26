Yolcu otobüsünün yatak kısmında 9 kaçak göçmen yakalandı (2)

Amasya'da içinde 9 kaçak göçmenin yakalandığı yolcu otobüsünün şoförü Barış Gökçe (48) ve yedek şoför Harun Akkuş (36), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İki şoför de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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