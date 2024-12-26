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        Yolcu otobüsünün yatak kısmında 9 kaçak göçmen yakalandı (2)

        ŞOFÖRLERTUTUKLANDIAmasya'da içinde 9 kaçak göçmenin yakalandığı yolcu otobüsünün şoförü Barış Gökçe (48) ve yedek şoför Harun Akkuş (36), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:51 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:55
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        Yolcu otobüsünün yatak kısmında 9 kaçak göçmen yakalandı (2)
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        ŞOFÖRLERTUTUKLANDI

        Amasya'da içinde 9 kaçak göçmenin yakalandığı yolcu otobüsünün şoförü Barış Gökçe (48) ve yedek şoför Harun Akkuş (36), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İki şoför de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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