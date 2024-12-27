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        Adalet Bakanlığı'ndan DEM Parti'ye İmralı izni (2)

        BAKANTUNÇ: YARIN YA DA PAZAR GÜNÜ İMRALI'YA GİDECEKLERAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili milletvekillerinin İmralı ziyaretine ilişkin, "DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 20:51 Güncelleme: 27.12.2024 - 20:51
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        Adalet Bakanlığı'ndan DEM Parti'ye İmralı izni (2)
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        BAKANTUNÇ: YARIN YA DA PAZAR GÜNÜ İMRALI'YA GİDECEKLER

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili milletvekillerinin İmralı ziyaretine ilişkin, "DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. Hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Puldan olacak" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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