Adalet Bakanlığı'ndan DEM Parti'ye İmralı izni (2)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili milletvekillerinin İmralı ziyaretine ilişkin, "DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. Hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Puldan olacak" dedi.

BAKANTUNÇ: YARIN YA DA PAZAR GÜNÜ İMRALI'YA GİDECEKLER

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