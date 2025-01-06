Göçmen kaçakçısı şüphelisinin yakınından gazetecilere tepki: Adam mı öldürdük ne çekiyorsunuz

AMASYA'da içinde 2 kaçak göçmenin yakalandığı otomobilin sürücüsü Murat Kurt ve kız arkadaşı Günay Tanyeri çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Adliyenin önünde bekleyen ve şüphelilerin yakınlarından olduğu tespit edilen bir kişi, “Adam mı öldürdük kardeşim, o benim ablam çekemezsiniz” diyerek gazetecilere saldırdı. Polisin araya girmesiyle yakınları bölgeden uzaklaştırıldı.

Iğdır’dan aldıkları 2 kaçak göçmeni İstanbul’a götüren Murat Kurt yönetimindeki otomobil, dün polis uygulama noktasında durduruldu. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları otomobilde Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör şüphelisi sürücü Murat Kurt ve kız arkadaşı Günay Tanyeri gözaltına alındı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.