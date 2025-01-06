Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Göçmen kaçakçısı şüphelisinin yakınından gazetecilere tepki: Adam mı öldürdük ne çekiyorsunuz

        AMASYA'da içinde 2 kaçak göçmenin yakalandığı otomobilin sürücüsü Murat Kurt ve kız arkadaşı Günay Tanyeri çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 18:57 Güncelleme: 06.01.2025 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göçmen kaçakçısı şüphelisinin yakınından gazetecilere tepki: Adam mı öldürdük ne çekiyorsunuz
        ABONE OL

        AMASYA'da içinde 2 kaçak göçmenin yakalandığı otomobilin sürücüsü Murat Kurt ve kız arkadaşı Günay Tanyeri çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Adliyenin önünde bekleyen ve şüphelilerin yakınlarından olduğu tespit edilen bir kişi, “Adam mı öldürdük kardeşim, o benim ablam çekemezsiniz” diyerek gazetecilere saldırdı. Polisin araya girmesiyle yakınları bölgeden uzaklaştırıldı.

        Iğdır’dan aldıkları 2 kaçak göçmeni İstanbul’a götüren Murat Kurt yönetimindeki otomobil, dün polis uygulama noktasında durduruldu. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları otomobilde Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör şüphelisi sürücü Murat Kurt ve kız arkadaşı Günay Tanyeri gözaltına alındı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü Kurt ve kız arkadaşı Tanyeri çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Günay Tanyeri’nin erkek kardeşi, “Ablam o benim çekemezsiniz, izin vermiyorum. Allah belanızı versin, neyi çekiyorsunuz kardeşim siz. Adam mı öldürdük. Öldürürüm bak sizi" diyerek gazetecilere saldırdı. Polislerin araya girmesiyle tutuklu yakını bölgeden uzaklaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Zelenskiy: Rus halkına saygı duymuyorum
        Zelenskiy: Rus halkına saygı duymuyorum
        6 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        Beşiktaş'ta gözler yabancı adaylarda!
        Beşiktaş'ta gözler yabancı adaylarda!
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bilimsel makaleye konu oldu
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!

        Benzer Haberler

        Amasya'da 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı sürüyor
        Amasya'da 600 yataklı devlet hastanesi inşaatı sürüyor
        Amasya'dan Suriye'ye 12 tır yardım malzemesi gönderildi
        Amasya'dan Suriye'ye 12 tır yardım malzemesi gönderildi
        Milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'da kabri başında anıldı
        Milli güreşçi Hamit Kaplan, Amasya'da kabri başında anıldı
        Amasya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Amasya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
        Gümüşhacıköy'de okul çağı işitme taraması başladı
        Gümüşhacıköy'de okul çağı işitme taraması başladı
        Amasya'da kutsal emanetler sergilendi
        Amasya'da kutsal emanetler sergilendi