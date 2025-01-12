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        Amasya'da su kuyusu açmak isteyen 2 kişi toprak altında kaldı

        – AMASYA'da su kuyusu açmak isteyen 2 kişi toprak altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 18:49 Güncelleme: 12.01.2025 - 18:49
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        Amasya'da su kuyusu açmak isteyen 2 kişi toprak altında kaldı
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        – AMASYA’da su kuyusu açmak isteyen 2 kişi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Merkez ilçeye bağlı Uygur köyünde su kuyusu açmak isteyen 2 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edilirken valilikten de açıklama geldi.

        Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün saat 16.52’de 112 Acil Çağrı Merkezimize, merkez ilçemize bağlı Uygur Köyü’nde su kuyusu açma çalışması esnasında meydana gelen göçükte 2 kişinin toprak altında kaldığı bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş ve kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, valimiz Önder Bakan da yerinde sevk ve idare için bölgeye intikal etmiştir” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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