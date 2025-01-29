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        Samsun'dan gelip Amasya'daki evden hırsızlık yapan 3 şüpheliye tutuklama

        SAMSUN'dan kiraladığı otomobil ile gelip Amasya'daki bir evden hırsızlık yapan R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:54 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:00
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        Samsun'dan gelip Amasya'daki evden hırsızlık yapan 3 şüpheliye tutuklama
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        SAMSUN’dan kiraladığı otomobil ile gelip Amasya’daki bir evden hırsızlık yapan R.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen 2 şüpheli, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma TİMİ (JASAT) ekipleri, 23 Ocak’ta Merkez ilçesi Fındıklı Mahallesi’ndeki bir evden 5 ara kablo, 6 televizyon, tost makinesi, elektrikli şofben, 2 şarjlı matkap ve seti, 2 hızar motoru, spiral makinesi, plastik kaynak makinesi, 2 elektrikli süpürge, elektrikli ocak, dübel seti, demir kesme makinesi, 3 el feneri ve 4 pense çalınmasıyla ilgili ihbar üzerine çalışma yürüttü. Yapılan araştırmada, şüphelinin R.K. olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, evden çalınan eşyaların Samsun’un Havza ilçesindeki bir kiralama şirketine ait otomobil ile götürüldüğü öğrenildi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi Havza ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde olayı H.D. ve H.D. ile birlikte yaptığını itiraf etti. Olayın devamında 2 şüpheli de Amasya’da yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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