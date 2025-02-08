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        8 milyon TL'lik bakır malzeme hırsızlığında 4 tutuklama

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde TIR'ın dorsesindeki 8 milyon TL değerindeki bakır malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:15
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        8 milyon TL'lik bakır malzeme hırsızlığında 4 tutuklama
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        AMASYA’nın Merzifon ilçesinde TIR’ın dorsesindeki 8 milyon TL değerindeki bakır malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 4’ü tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, Merzifon ilçesinde 5 Ocak'ta meydana geldi. Park halindeki bir TIR’ın dorsesinde bulunan bakır malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü şüphelilerin yakalanması için ortak çalışma başlattı. Ekipler, Merzifon’da 4, Çorum’da 5 ve Kırşehir’de 1 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.S., A.A., K.B. ve A.N. tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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