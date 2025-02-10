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        Kaçak göçmen taşıyan TIR şoförü tutuklandı

        AMASYA'da kullandığı TIR'da 24 kaçak göçmen yakalanan Eyüp Toy (55), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:45
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        Kaçak göçmen taşıyan TIR şoförü tutuklandı
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        AMASYA'da kullandığı TIR’da 24 kaçak göçmen yakalanan Eyüp Toy (55), tutuklandı.

        Doğu illerinden batı illerine kaçak göçmen taşıyan Eyüp Toy yönetimindeki 06 JTT 29 plakalı, 22 ton kauçuk yüklü TIR, 8 Şubat'ta polis uygulama noktasında durduruldu. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR’da yaşları 18 ile 30 arasında değişen 24 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. TIR şoförü gözaltına alınırken, göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Eyüp Toy çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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