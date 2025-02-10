Kaçak göçmen taşıyan TIR şoförü tutuklandı

Doğu illerinden batı illerine kaçak göçmen taşıyan Eyüp Toy yönetimindeki 06 JTT 29 plakalı, 22 ton kauçuk yüklü TIR, 8 Şubat'ta polis uygulama noktasında durduruldu. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR’da yaşları 18 ile 30 arasında değişen 24 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. TIR şoförü gözaltına alınırken, göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Eyüp Toy çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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