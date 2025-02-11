Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

        AMASYA'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil, şarampole devrildi; kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
        ABONE OL

        AMASYA'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil, şarampole devrildi; kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Suluova ilçesine bağlı Çeltek Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet H. (55) yönetimindeki 05 ACD 092 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü, eşi Yisev H. (53) ve ağabeyi İlhami H. (56) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Etna Yanardağı'nda lav akışı sürüyor
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?
        Kaşıntıya karşı koymak neden bu kadar zor?

        Benzer Haberler

        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu
        Amasya Valisi Bakan, Merzifon'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu
        Gümüşhacıköy'de kar etkili oluyor
        Gümüşhacıköy'de kar etkili oluyor
        Amasya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire için tören düz...
        Amasya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire için tören düz...
        Hemşire Minecan soğuk algınlığı şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamı...
        Hemşire Minecan soğuk algınlığı şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamı...
        Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Merzifon Yardımeli Derneği'nden ihtiyaç sahibi kanser hastalarına yardım
        Merzifon Yardımeli Derneği'nden ihtiyaç sahibi kanser hastalarına yardım