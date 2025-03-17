Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

        AMASYA'da Recep Tayyip Gedizli (28) tartıştığı arkadaşı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 18:01 Güncelleme: 17.03.2025 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
        ABONE OL

        AMASYA’da Recep Tayyip Gedizli (28) tartıştığı arkadaşı M.E. (17) tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan M.E., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Kirazlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Tayyip Gedizli ile arkadaşı M.E. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. M.E., yanında getirdiği bıçakla Gedizli'yi karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Recep Tayyip Gedizli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından kaçan M.E., üzerindeki suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gedizli’nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Amasya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.E. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Yasa dışı bahiste 31 şüpheliye tutuklama talebi!
        Yasa dışı bahiste 31 şüpheliye tutuklama talebi!
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!

        Benzer Haberler

        Amasya'da ambulansta düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya'da ambulansta düzensiz göçmen yakalandı
        Ambulansta kaçak göçmen yakalandı
        Ambulansta kaçak göçmen yakalandı
        Amasya'da 152 yıllık ramazan geleneği "sepet sallama" sürdürülüyor
        Amasya'da 152 yıllık ramazan geleneği "sepet sallama" sürdürülüyor
        Taşova'da MHP İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenledi
        Taşova'da MHP İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenledi
        Antika tutkunu işçi 6 yılda biriktirdiği objeleri depoda sergiliyor
        Antika tutkunu işçi 6 yılda biriktirdiği objeleri depoda sergiliyor
        Amasya'da tarihi eser operasyonu
        Amasya'da tarihi eser operasyonu