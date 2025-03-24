Şehidin 9 sene önceki son isteği Amasya çöreği, bu yıl da polislere ulaştırıldı

MARDİN'de, 7 Nisan 2016'da şehit olan Amasyalı bomba imha uzmanı Erkan Başpehlivan'ın (43) son isteği Amasya çöreği, bu yıl da unutulmayıp, polislere ikram edildi. Şehidin ablası Belgin Ekmekçioğlu, kardeşinin hatırasını yaşatmak amacıyla hazırladığı çörekleri, İl Emniyet Müdürlüğü'nün destekleriyle Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislere göndererek, "Bunu ramazanın bir geleneği haline getirmek istiyoruz. 2016'da başladık, o günden beri devam ettiriyoruz" dedi.

Amasyalı bomba imha uzmanı Erkan Başpehlivan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 7 Nisan 2016'da terörle mücadele operasyonu sırasında şehit oldu. Şehit Başpehlivan'ın, şehadetinden 2 gün önce ablası Belgin Ekmekçioğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Amasya çöreği istediği; ancak çöreklerin ulaştığı gün acı haberin geldiği öğrenilmişti. Ekmekçioğlu, 2016'dan beri farklı illerde görev yapan güvenlik güçlerine her yıl Amasya çöreği gönderip şehit kardeşinin adını ve anısını yaşatıyor. Bu yılki adres ise Şırnak oldu. Çöreklerin ulaşmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü, dağıtım anlarına ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Duygusal anların yer aldığı videoda, emniyet mensupları Amasya’ya selam göndererek, "Başta Şehit Bomba İmha Uzmanı Erkan Başpehlivan olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

'KARDEŞİME NASİP OLMADI'

Belgin Ekmekçioğlu, "Kardeşim 2016 yılında Mardin Nusaybin'de şehit oldu. Bir gün televizyon izliyordum, Erzurumlu anneler dolma, çörek yapıp evlatlarına gönderiyor diye bir haber vardı. O sırada kardeşimle konuştum, dedim ki ‘Erkan böyle bir şey izledim, biz de yapsak olur mu?’, ‘Abla zor olur’ dedi. Ama ben yine de ‘Sen olur mu diyorsun?’ dedim. ‘Abla sen bilirsin’ dedi. Biliyordum kardeşimin yağlı, çörek sevdiğini. Emniyetten randevu talep ettik, duygularımızı anlattık. Onlar da teşekkür etti. Amasyalı anneler, öğrenciler, çocuklar kumbaralarından para çıkardılar, destek verdiler. Güzel bir kampanya oluşturduk. Yağlılarımızı, çöreklerimizi hazırladık, otobüse verdik. Emniyetimiz sağ olsun, biz karışmadık. Emniyet müdürü nereye göndermek istediğimizi sordu, ben de ‘Hakkari olabilir’ dedim. Ama eşim ‘Kardeşimiz Mardin’de görev yapıyor, niye Mardin değil?’ dedi. Haklıydı ve Mardin’e gönderdik" dedi.