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        Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem (2)

        BAKANYERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:19 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:25
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        Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
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        BAKANYERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

        DEPREM SAMSUN, ÇORUM, SİVAS VE TOKAT'TAN DA HİSSEDİLDİ

        Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem panik ve korkuya neden oldu. Zeminden 6.21 kilometre derinlikte kaydedilen deprem Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedildi.

        Depremin ardından Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, “13 Nisan 2025 günü saat 17.43’te merkez üssü Taşova ilçemiz olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

        Samsun'da ise sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

        Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        "Amasya Taşova merkezli meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir durum bulunmamaktadır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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