Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da yağmur sonrası 'gökkuşağı'

        AMASYA'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 18:33 Güncelleme: 20.04.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da yağmur sonrası 'gökkuşağı'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AMASYA'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen yaşattı.

        Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa süreli etkili oldu. Yağmur bulutlarının bir anda dağılıp güneşin yüzünü göstermesiyle, gökkuşağı ortaya çıktı. Kartpostallık bir görüntü oluşturan ve uzun süre kalan gökkuşağı, kentin birçok noktasından izlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?

        Benzer Haberler

        Taşova'da AFAD değerlendirme toplantısı yapıldı
        Taşova'da AFAD değerlendirme toplantısı yapıldı
        Amasya'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Amasya'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        "Kenevir Yeniden Doğuyor" projesi Gümüşhacıköy'de tanıtıldı
        "Kenevir Yeniden Doğuyor" projesi Gümüşhacıköy'de tanıtıldı
        Gümüşhacıköy'de zirai don nedeniyle meyve bahçeleri zarar gördü
        Gümüşhacıköy'de zirai don nedeniyle meyve bahçeleri zarar gördü
        Gümüşhacıköy'de hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı k...
        Gümüşhacıköy'de hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı k...
        Suluova'da ilkokullar arası futbol turnuvası düzenlendi
        Suluova'da ilkokullar arası futbol turnuvası düzenlendi