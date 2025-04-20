Amasya'da yağmur sonrası 'gökkuşağı'

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa süreli etkili oldu. Yağmur bulutlarının bir anda dağılıp güneşin yüzünü göstermesiyle, gökkuşağı ortaya çıktı. Kartpostallık bir görüntü oluşturan ve uzun süre kalan gökkuşağı, kentin birçok noktasından izlendi.

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