Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya polisinden öğrencilere anonslu 23 Nisan sürprizi

        AMASYA'da polis, okul çıkışı öğrencilere '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anonslu sürpriz yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:03 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya polisinden öğrencilere anonslu 23 Nisan sürprizi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AMASYA'da polis, okul çıkışı öğrencilere '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda anonslu sürpriz yaptı. Polislerin ekip aracına aldığı öğrenciler, anons yaparak arkadaşlarının bayramını kutladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçeleriçi İlkokulu'nun önünde görev yaparken, çocuklara bayram coşkusunu yaşatmak için öğrencileri ekip aracına oturttu. Megafonu eline alan öğrenciler, arkadaşlarına “Bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” diyerek anons yaptı. Çevredeki öğrenciler ve veliler, sürpriz kutlamaya alkışlarla eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Amasya'da evde sağlık hizmeti alan bebeğe, sağlık çalışanlarından sürpriz b...
        Amasya'da evde sağlık hizmeti alan bebeğe, sağlık çalışanlarından sürpriz b...
        Yaya geçidine 10 metre uzaklıkta otomobilin çarptığı yaya yaralandı; kaza a...
        Yaya geçidine 10 metre uzaklıkta otomobilin çarptığı yaya yaralandı; kaza a...
        Amasya'da polisler ilkokul öğrencilerinin bayramını kutladı
        Amasya'da polisler ilkokul öğrencilerinin bayramını kutladı
        Amasya'da drift atan sürücüye 34 bin 880 lira ceza
        Amasya'da drift atan sürücüye 34 bin 880 lira ceza
        Drift atan sürücüye 34 bin 880 TL ceza
        Drift atan sürücüye 34 bin 880 TL ceza
        Merzifon'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi
        Merzifon'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi