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        Amasya'da, hükümlü baba ve oğlu tutuklandı

        AMASYA'da jandarma operasyonunda, 'Kasten öldürme' suçundan aranan hükümlü baba ve oğlu yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:38 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:40
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        Amasya'da, hükümlü baba ve oğlu tutuklandı
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        AMASYA'da jandarma operasyonunda, 'Kasten öldürme' suçundan aranan hükümlü baba ve oğlu yakalanıp, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 11 yıl 3 ay cezası bulunan A.O. (48) ve 7 yıl 4 ay ile hükümlü babası M.O. (68), dün evlerinde yakalanıp gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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