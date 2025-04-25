Amasya'da, hükümlü baba ve oğlu tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 11 yıl 3 ay cezası bulunan A.O. (48) ve 7 yıl 4 ay ile hükümlü babası M.O. (68), dün evlerinde yakalanıp gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklandı.

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