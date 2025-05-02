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        Otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı; 2 tutuklama

        AMASYA'da durdurulan otomobilde 6 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:25
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        Otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı; 2 tutuklama
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        AMASYA'da durdurulan otomobilde 6 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı kentlerine kaçak göçmen taşındığı bilgisi sonrası harekete geçti. Fiziki ve teknik takip sonrası biri öncü 2 otomobil, dün akşam saatlerinde kent girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada; yaşları 18 ile 30 arasında değişen, 1'i bagajda 6 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan sürücüler Aydoğan Pehlivan ve Eren Genç tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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