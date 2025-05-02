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        Amasya'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı; kaza kamerada

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 02.05.2025 - 18:35
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        Amasya'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı; kaza kamerada
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        AMASYA’nın Merzifon ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, araç içi kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Merzifon ilçesi Lise Caddesi Zeren Sokak kavşağında meydana geldi. Okan A. yönetimindeki 26 AFF 396 plakalı otomobil, Lise Caddesi'nden Zeren Sokak'a dönüş yapmak istediği sırada, aynı sokak üzerinden gelen Mustafa A. yönetimindeki 05 ADR 647 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte savrulan sürücü, elektrik trafosuna çarpıp yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla ilçedeki Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı ise araç içi kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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