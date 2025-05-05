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        Annesini öldüren şüpheli tutuklandı

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde annesi Saliha Karayaka'yı (59) bıçaklayarak öldüren Murat Karakaya (28) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:53 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:55
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        Annesini öldüren şüpheli tutuklandı
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        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde annesi Saliha Karayaka'yı (59) bıçaklayarak öldüren Murat Karakaya (28) tutuklandı.

        Olay, 3 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. Saliha Karayaka'nın evinden gelen tartışma sesleri üzerine komşular polise haber verdi. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan Saliha Karayaka, aile içi bir tartışma yaşadıklarını, herhangi bir şikayeti olmadığını söyledi. Bunun üzerine ekipler adresten ayrılmak için dışarı çıktı. Bu sırada gelen gürültüleri duyan ekipler, yeniden söz konusu adrese gitti. Bu kez kapının açılmaması üzerine polis, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin kapıyı açması ile polis, Saliha Karayaka'yı kanlar içerisinde buldu.

        27 SUÇ KAYDI VARMIŞ

        Bıçaklandığı belirlenen Karayaka ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın kurtarılamazken, 7'si uyuşturucu suçundan toplam 27 suç kaydı bulunan ve 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilen oğlu Murat Karakaya gözaltına alındı. Saliha Karayaka'nın oğlu tarafından öldürüldüğü belirlenirken, şüpheli ifadesinde alkollün etkisiyle olayı hatırlamadığını söyledi.

        Murat Karakaya, dün işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer yandan Saliha Karayaka, dün ilçeye bağlı Çobanören köyünde defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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