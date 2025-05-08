Bakan Fidan, Varşova'da temaslarına devam ediyor
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Polonya’nın başkenti Varşova’da Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) kapsamında Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.
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