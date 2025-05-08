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        Bakan Fidan, Varşova'da temaslarına devam ediyor

        DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 19:19 Güncelleme: 08.05.2025 - 19:25
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        Bakan Fidan, Varşova'da temaslarına devam ediyor
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        DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Polonya’nın başkenti Varşova’da Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) kapsamında Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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