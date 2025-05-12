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        Amasya'da 3 dakika arayla 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem

        AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 12:46 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:50
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        Amasya'da 3 dakika arayla 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem
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        AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde 3 dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.4 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre; saat 12.23’te merkez üssü Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10.07 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Bu depremden 3 dakika sonra, saat 12.26’da ise yine aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 19 kilometre olarak ölçüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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