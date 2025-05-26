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        Sulama kanalında boğuldu

        AMASYA'nın Suluova ilçesinde, sıcak havadan bunalıp sulama kanalına giren Hasan Furkan Uysal (14), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 19:42 Güncelleme: 26.05.2025 - 19:45
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        Sulama kanalında boğuldu
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        AMASYA’nın Suluova ilçesinde, sıcak havadan bunalıp sulama kanalına giren Hasan Furkan Uysal (14), boğuldu.

        Olay, saat 14.30 sıralarında, Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınındaki sulama kanalına arkadaşları ile birlikte giren Hasan Furkan Uysal, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulunarak sulama kanalından çıkarılan Hasan Furkan Uysal’ın cansız bedeni, otopsi için Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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