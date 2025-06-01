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        Amasya'da yolcu minibüsü takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

        AMASYA'da takla atan yolcu minibüsündeki Memiş Koç (55) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:15 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:15
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        Amasya'da yolcu minibüsü takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
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        AMASYA’da takla atan yolcu minibüsündeki Memiş Koç (55) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Göynücek-Amasya kara yolu Oluz köyü mevkisinde meydana geldi. Göynücek ilçesi ile Amasya merkez arası sefer yapan Erol Yaban (59) yönetimindeki 05 M 4554 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, patates ekili tarlaya uçtu. Kazada sürücü Yaban ile araçtaki Memiş Koç, Merve Kiraz (31), Mert Batur Köseibiş (17) ve Nurdane Şahin (21) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Memiş Koç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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